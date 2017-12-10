У многих возникают вопросы, как правильно ферментировать острый перец в домашних условиях. Давайте разбираться.

Как мы все знаем, есть много рецептов острых соусов, на сайте и в группе, многие рассказывали о своих рецептах. Один из способов заключается в том, чтобы делать соусы не из свежих, а из ферментированных перцев.

Если вы пробовали соус Табаско, то вы попробовали ферментированный перец. Соус Табаско готовится из перца табаско, который размалывается, перемешивается с солью и заквашивается в дубовых бочках на срок до 3 лет (если верить их маркетологам). В оригинальном соусе Табаско только 3 ингредиента — перец табаско, соль и дистиллированный уксус, который добавляется после ферментации.

Но если вы хотите сделать подобный соус его легко сделать дома, и при этом не нужно ждать 3 года.

Но сначала…

Что такое ферментация?

Ферментация — один самых старых методов сохранения продуктов питания. Люди таким образом сохраняют много продуктов изготовляя сыры, делая вино и консервируя множество фруктов и овощей.

Ферментация, в основном, представляет собой разложение продуктов микроорганизмами (Lactic Acid Bacteria, молочнокислые бактерии) или ферментами. Мы создаем анаэробную (т.е. без кислородную) среду, поэтому естественные молочнокислые бактерии могут процветать, а другие — нежелательные бактерии — не могут. Плохие бактерии, например, гниющие формы, не могут выжить в анаэробной среде, которую мы создаем с солью или рассолом, таким образом мы защищаем перцы, в то время как хорошие бактерии выполняют свою работу.

Соль на самом деле не является консервантом. Молочнокислые бактерии потребляют углеводы в перцах и превращают их в кислоту. Именно эта кислота и сохраняет продукт. А углеводы будут адаптированы, а смесь приобретает большее количество витаминов, чем свежие перцы.

Это сродни контролируемому процессу распада, и есть множество преимуществ процесса ферментации. С перцем вы заметите смягчение вкуса, изменение цвета и запаха в конечном счёте.

Насколько безопасна ферментация?

Многие поддаются распространенному заблуждению, что ферментация может легко привести к гниению и из-за этого пища станет опасной. Но на самом деле ферментация это очень просто. Главное процесс должен проходить правильно. Помните — мы ферментируем в контролируемой среде, поэтому главное следовать рецепту.

Вы сразу узнаете, если допустили ошибку, по запаху. Да, смесь будет плохо пахнуть и надо начинать с начала.

Основы создания перце-смеси

Ферментировать можно любой вид и сорт перца, в том числе сушенный. Единственно за чем имеет смысл следить — толщина стенок у перцев. Более толстостенные перцы, скорее всего, придется протереть на мелком сите или как-то по-другому процедить после периода ферментации, чтобы удалить более грубую кожу. Это, кстати, повод подумать, если вам не хочется каждый раз этим заниматься, то может и не сеять такой сорт вовсе? Потому как, смесь перцев с более тонкой стенкой, скорее всего, не надо будет перетирать.

Чтобы приготовить смесь для ферментации сначала измельчите свежий перец в кухонном комбайне. Если у вас нет комбайна можно просто мелко нарезать их ножом. Можно даже использовать ступку и пестик 🙂

После измельчения добавьте соль из расчёта 1 чайную ложку соли (с горкой) на полкилограмма перца. Перцы начнут выпускать свою влагу сразу. В принципе, можно использовать любую соль, но стоит избегать солей с добавками.

Поместите смесь в банку и утрамбуйте, чтобы удалить воздушные карманы. Оставьте 2-3 см до края банки. При ферментации смесь может немного увеличится, рассол поднимется и покроет перец сверху. Важно, чтобы перец был покрыт рассолом, чтобы избежать порчи. Это нужно проверять ежедневно.

Банку надо закрыть крышкой и убрать подальше от прямого солнечного света, и оставить бродить в течение как минимум 1 недели. Высокая температура не нужна. Наиболее активный период ферментации составляет 1-2 недели, поэтому следите за ним в течение всего этого времени. Если крышка на банке довольно плотная иногда надо немного отвинчивать крышку, чтобы выпустить некоторые из накопившихся газов. Так же можно использовать воздушный шлюз или мембрану для облегчения ферментации.

Через 1-2 недели ферментационная активность будет уменьшаться. Если не планируете сразу использовать ферментированную смесь, переместите банку в кладовку или в место с более низкой температутой, где смесь может бродить дольше. В кладовке вы можете оставить бродить смесь ещё в течение нескольких месяцев или даже лет, чтобы ароматы могли развиться наболее полно.

Готовую смесь (т.е. ту, которую уже не надо больше ферментировать) надо хранить в холодильнике, там смесь может храниться долгое время. Хотя я бы предложил добавить немного уксуса перед хранением из расчёта 100 мл 6% уксуса на 1 литр ферментированной смеси.

Ферментация на основе рассола

Альтернативный метод ферментации использовать рассол, который является раствором соленой воды. Основное различие заключается в том, что мы добавляем воду вместо использования натуральных соков из перца. Этот метод гарантирует, что перец остается под рассолом и более идеален для тонкостенных перцев.

Так же мелко режем ножом или в комбайне. Так же утрамбовываем в банке, и оставляем 2-3 см до крышки. Затем смешайте 1 литр подготовленной воды с 3 столовыми ложками соли, опять же солью можно любую, без добавок. Налейте достаточное количество рассола на перцы, чтобы покрыть их полностью, слегка придавливая в процессе. Важно, чтобы перец был покрыт рассолом на 3-5 мм. И так же важно ежедневно проверять банку, чтобы не испортилось.

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